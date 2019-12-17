Голкипер Яшин подписал контракт с «Динамо»

Пресс-служба «Динамо» сообщает, что клуб подписал контракт с вратарем команды U-17 Михаилом Яшиным.

17-летний Яшин является воспитанником академии «Динамо» имени Льва Яшина. Фуктболист будет заявлен за бело-голубых в Юношеской футбольной лиге.

— Очень счастлив подписать свой первый профессиональный контракт, надеюсь и в будущем буду подписывать только с «Динамо», — приводит слова Яшина пресс-служба москвичей. — Понимаю, что я вратарь в «Динамо» с фамилией Яшин — это накладывает большую ответственность, но и держит в тонусе, нельзя расслабиться, нужно работать на пределе возможностей. Жаль, что не так много видео с Яшиным в игре, но из того, что есть, многое видел — интересное подмечал. Может не скромно, но тоже хочется стать великим футболистом. Посмотрим получится ли. Буду стараться.

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