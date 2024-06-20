Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 04:35

Петрушин: «В «Краснодаре» на Смолова надеются, если пригласили. Галицкий деньги на ветер не бросает»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Футбольный эксперт Алексей Петрушин прокомментировал переход нападающего Федора Смолова в «Краснодар».

«Нормально. В последних матчах за «Динамо» он уже практически не участвовал. То есть Личка на нем поставил крест. Понятно, что Тюкавин сейчас один из лучших нападающих в России. А Федору 34 года. В таком возрасте сидеть на скамейке ни один футболист не хочет. «Краснодар» — это хороший вариант для Смолова, который провел там три сезона, прилично забивал. У каждого игрока есть своя команда. Не говорю, что «Динамо» — это не его команда, но в «Краснодаре» его бомбардирские качества раскрылись прилично. А сейчас его туда пригласили, значит, хотят там видеть. Поэтому он принял правильное решение туда пойти.

Кордоба и Смолов — разноплановые футболисты. Так что все будет в ногах Федора. Там на него надеются, если пригласили. Галицкий деньги на ветер не бросает», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Петрушина.

В сезоне-2023/24 Смолов сыграл за «Динамо» 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 5 голевых передач.

 
Федор Смолов вернулся в &laquo;Краснодар&raquo;. Смолов вернулся в «Краснодар». Галицкий ностальгирует по золотым временам?
Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005658091_galickiy_dengi_na_veter_ne_brosaet_petrushin_ocenil_perehod_smolova_v_krasnodar
Федор Смолов
Футбол
ФК Краснодар
0
Читайте также
Российские борцы готовы выполнить условия МОК для участия в Олимпиаде
Фанаты устроили несколько драк на Евро-2024 в Германии
В России участились случаи телефонного терроризма. Что нужно знать
Вспыльчив, похож на охранника, не обещает титулов и молчит про Джикию и Промеса. Что произошло на презентации Деяна Станковича в «Спартаке»
Путин и Ким Чен Ын после переговоров обменялись подарками
Уехавшую в Латвию Хаматову уволили из театра в Риге
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Силкин: «Опытных игроков у «Динамо» действительно не хватает»

Голкипер Васютин попрощался с «Зенитом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
Вся статистика

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости