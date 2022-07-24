Голкипер «НН» Нигматуллин после 0:3 с «Химками»: «Первый гол — несчастный случай. Я поскользнулся»

Голкипер «Нижнего Новгорода» Артур Нигматуллин в интервью корреспонденту «СЭ» признал свою ошибку в матче 2-го тура РПЛ против «Химок» (0:3). После его неудачных действий был забит первый, решающий мяч в матче.

«Первый гол — несчастный случай. Я поскользнулся. Понимал, что ошибся, пытался исправить ситуацию, но мяч пересек линию. Там все чисто, мяч пересек линию. Этот гол повлиял на нашу команду», — сказал Нигматуллин «СЭ».

На вопрос о жаре вратарь «НН» добавил: «Это не отговорка, команда играли в равных условиях. Конечно, лучше попозже играть».

«Бывают такие матчи, которые идут до года. Это чисто психологический момент. Мы со всеми командами собираемся бороться. Пока только второй тур, не стоит говорить о каких-то итогах. Нам сейчас просто нужно все переосмыслить и двигаться вперед», — также заметил Нигматуллин.