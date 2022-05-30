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Голкипер «Динамо» поблагодарил Шварца и его тренерский штаб за совместную работу

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер «Динамо» Игорь Лещук написал слова благодарности в адрес тренерского штаба бело-голубых.

«После этого финала очень сложно всем. Но хочется сказать спасибо тренерскому штабу и попрощаться с Сандро, Волканом и Даниэлем.

Это были замечательные полтора года ярких игр, побед и новых достижений.

Наш тренерский штаб проделал огромную работу: это были сезоны бесконечного анализа игр, тяжелых тренировок, ежедневных теоретических занятий и стремления играть в яркий футбол. Благодаря каждому из них команда проделала большой путь. И мы точно не растеряем все то, что они в нас вложили», — написал Лещук в Telegram-канале.

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции после поражения в финале БЕТСИТИ Кубка России от «Спартака» (1:2) объявил об уходе.

43-летний немец возглавил «Динамо» в октябре 2020 года. В декабре 2021-го он продлил контракт до конца сезона-2023/24. В минувшем сезоне команда заняла третье место в РПЛ.

Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
0
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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