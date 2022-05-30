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Спиридонов — об уходе Бакаева: «Зелимхан выбрал деньги»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход полузащитника Зелимхана Бакаева из московского клуба.

«Это нормальное явление. В этом вопросе все упирается в деньги, что тут не понятно. Зелимхан выбрал деньги. Его тоже можно понять. «Спартак» предлагал рубль, а «Зенит» — два. Он выбрал деньги, ничего в этом особенного нет», — сказал Спиридонов «СЭ».

Хавбек объявил об уходе из «Спартака» после победы в финале БЕТСИТИ Кубка России над «Динамо» (2:1). 25-летний футболист — воспитанник красно-белых, дебютировал в основной команде в 2015 году. Всего Бакаев сыграл за «Спартак» в 105 играх.

Ранее, 19 мая, появилась информация, что 25-летний россиянин может продолжить карьеру в клубе из Санкт-Петербурга.

Зелимхан Бакаев
ФК Спартак (Москва)
5
1
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