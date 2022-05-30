Агент Шиманьски назвал причину ухода поляка из «Динамо»

Агент Мариуш Пекарски прокомментировал уход своего клиента, полузащитника Себастьяна Шиманьски, из «Динамо».

«Это полная чушь. Никто не давит на Себастьяна. Мы просто работаем над трансфером. Польский футбольный союз не имеет к этому вообще никакого отношения», — заявил агент Sport24.

Себастьян Шиманьски объявил об уходе из «Динамо» в воскресенье, 29 мая.

В прошедшем сезоне 23-летний поляк провел за бело-голубых 32 матча, забил 6 голов и отдал 9 результативных передач.