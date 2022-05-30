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Агент Шиманьски назвал причину ухода поляка из «Динамо»

Иван Шитик
Корреспондент
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Агент Мариуш Пекарски прокомментировал уход своего клиента, полузащитника Себастьяна Шиманьски, из «Динамо».

«Это полная чушь. Никто не давит на Себастьяна. Мы просто работаем над трансфером. Польский футбольный союз не имеет к этому вообще никакого отношения», — заявил агент Sport24.

Себастьян Шиманьски объявил об уходе из «Динамо» в воскресенье, 29 мая.

В прошедшем сезоне 23-летний поляк провел за бело-голубых 32 матча, забил 6 голов и отдал 9 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-30-agent-shimanski-davleniye-na-sebu-iz-polshi-polnaya-chush-no-my-rabotayem-nad-transferom-iz-dinamo
Себастьян Шиманьски
ФК Динамо (Москва)
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