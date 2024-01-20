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Гольдман: «Дзюбе и сейчас активно поступают предложения сняться в новых фильмах»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, оценил актерские перспективы футболиста.

«Отзывы о работе Дзюбы в кино только положительные. Артем снялся не только в фильме «Конец славы», но и в короткометражке «Хейт» с Максимом Лагашкиным, в которой Дзюба исполнил одну из главных ролей. Это проект для благотворительного аукциона, фильм должен появиться в ближайшее время на одной из онлайн платформ.

Об Артеме хорошо отзываются и продюсеры, и актеры. Ему и сейчас активно поступают предложения сняться в новых фильмах. Все довольны игрой Дзюбы. Часто слышим, что Артем превосходит все ожидания. Видимо, у многих в голове сидит стереотип, что наши спортсмены ничего кроме своего дела не умеют. Но в данный момент Дзюба — действующий футболист. Его задача — сосредоточиться на основной профессии и максимально помочь «Локомотиву». Когда Артем закончит карьеру, будем все вместе смотреть и обсуждать, чем ему заниматься дальше. Уверен, он примет правильное решение. Кино — это один из вариантов, как и тренерство. Однако говорить обо всем этом точно преждевременно, Дзюба еще пошумит», — цитирует Sport24 Гольдмана.

Источник: https://sport24.ru/football/news-613494-goldman-prodyusery-i-aktery-khorosho-otzyvayutsya-o-dzyube-yemu-aktivno-postupayut-predlozheniya-snyatsya-v-novykh-filmakh
Артем Дзюба
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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