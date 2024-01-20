Алдонин: «Правильно, что ЦСКА хочет уже сейчас видеть Кругового на сборах»

Экс-игрок сборной России Евгений Алдонин прокомментировал информацию о переходе защитника «Зенита» Данилы Кругового в ЦСКА.

«Вполне логично, что ЦСКА хочет забрать Кругового уже сейчас. Играть в «Зените-2» — это не вариант. Если исходить из интересов сборной России, как вызывать потенциального футболиста в национальную команду из «Зенита-2»? Это как-то не по-спортивному. Правильно, что ЦСКА хочет уже сейчас видеть Данила на сборах. Круговой уже подписал контракт с клубом и надо, чтобы он как можно быстрее начал выполнять его условия.

У него все есть, чтобы усилить ЦСКА. Если Круговой будет играть во второй команде «Зенита», то будут определенные сложности. Никто не гарантирует, что Данил будет идеально готов, играя за «Зенит-2». Футбол — это контактный вид спорта, а Круговой — это уже актив ЦСКА. Если сделка оформлена, игрок должен как можно скорее приехать в расположение нового клуба», — цитирует «РБ Спорт» Алдонина.

17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона 25-летний защитник по решению руководства «Зенита» будет выступать за вторую команду. Однако, по информации «СЭ», ЦСКА рассматривает вариант с арендой Кругового из «Зенита-2».