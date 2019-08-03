Гол Дзюбы принес "Зениту" ничью в матче с "Краснодаром"

"Зенит" на своем поле в домашнем матче 4-го тура премьер-лиги сыграл вничью с "Краснодаром" (1:1). На 80-й минуте встречи мяч в свои ворота срезал защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос. На 91-й минуте счет сравнял Артем Дзюба.

Отметим, что в составе хозяев дебютировал нападающий Малком, у гостей – полузащитник Реми Кабелла.

Сине-бело-голубые потеряли первые очки в чемпионате после трех побед на старте, но с 10 баллами продолжают лидировать. "Быки" догнали "Рубин", "Локомотив" и "Урал" - у всех команд по 7 очков.

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4-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Краснодар" – 1:1 (0:0)

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