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Гол Дзюбы принес "Зениту" ничью в матче с "Краснодаром"

3 августа. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Краснодар" - 1:1. Сине-бело-голубые ушли от поражения благодаря голу Артема Дзюбы. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит"
3 августа. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Краснодар" - 1:1. Сине-бело-голубые ушли от поражения благодаря голу Артема Дзюбы. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит"
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"Зенит" на своем поле в домашнем матче 4-го тура премьер-лиги сыграл вничью с "Краснодаром" (1:1). На 80-й минуте встречи мяч в свои ворота срезал защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос. На 91-й минуте счет сравнял Артем Дзюба.

Отметим, что в составе хозяев дебютировал нападающий Малком, у гостей – полузащитник Реми Кабелла.

Сине-бело-голубые потеряли первые очки в чемпионате после трех побед на старте, но с 10 баллами продолжают лидировать. "Быки" догнали "Рубин", "Локомотив" и "Урал" - у всех команд по 7 очков.

Чемпионат России

Премьер-лига

4-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Краснодар" – 1:1 (0:0)

 

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Зенит – Краснодар

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2019-2020/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
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