Гол Дзюбы принес "Зениту" ничью в матче с "Краснодаром"

"Зенит" на своем поле в домашнем матче 4-го тура премьер-лиги сыграл вничью с "Краснодаром" (1:1). На 80-й минуте встречи мяч в свои ворота срезал защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос. На 91-й минуте счет сравнял Артем Дзюба.
Отметим, что в составе хозяев дебютировал нападающий Малком, у гостей – полузащитник Реми Кабелла.
Сине-бело-голубые потеряли первые очки в чемпионате после трех побед на старте, но с 10 баллами продолжают лидировать. "Быки" догнали "Рубин", "Локомотив" и "Урал" - у всех команд по 7 очков.
Чемпионат России
Премьер-лига
4-й тур
"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Краснодар" – 1:1 (0:0)
"Краснодар" выходит вперёд в самой концовке встречи.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 3, 2019
📺 Смотрите #ЗенитКраснодар прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
📱 МАТЧ! Клуб
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/Xkh66ANd8h
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2019-2020/