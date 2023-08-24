Гогниев рассказал, готов ли работать в медиалиге

Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев высказался о своем будущем.

«Пока ни с кем из клубов РПЛ общения не было. Может ли меня заинтересовать предложение от клуба из медиалиги? На данный момент только профессиональный футбол», — цитирует Гогниева Sport24.

Последним клубом 42-летнего специалиста были «Химки», которые он покинул в апреле этого года. До этого Гогниев тренировал «Аланию».