Сергей Семак: «С большим уважением отношусь к Виктору Гончаренко»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об отношении к Виктору Гончаренко, возглавляющему «Урал».

— Мы не раз были свидетелями того, как вы тепло общаетесь с Виктором Гончаренко на стадионах. Разговариваете ли вы с ним вне матчей?

— Да, мы общаемся и переписываемся — у нас хорошие дружеские отношения. Я с большим уважением отношусь к нему как к человеку и, конечно, как к тренеру, — цитирует Семака пресс-служба команды.

Матч между командами пройдет 26 августа и начнется в 15.00 по московскому времени. После 5 туров РПЛ «Урал» расположился на 2-й строчке в турнирной таблице (13 очков). «Зенит» на данный момент с 10 очками идет на 4-й позиции.