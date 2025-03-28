«Ахмат» продлит контракт с Садулаевым на 4 года

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» сообщил, что клуб подпишет новый контракт с полузащитником Лечи Садулаевым.

«На сколько будет продлен контракт с Садулаевым? На 4 года», — сказал Айдамиров «СЭ».

Садулаев является воспитанником «Ахмата». В текущем сезоне 25-летний россиянин провел 23 матча, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.