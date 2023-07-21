Глушаков ответил на вопрос о своем будущем

Полузащитник Денис Глушаков высказался о своем будущем.

— Что с вашим будущим?

— Общаемся. Время покажет.

— Не планируете остаться в пляжном футболе?

— Нет, это была разовая акция для популяризации пляжного футбола в преддверии их турнира. И я сам себя почувствовал на песке. Своеобразная вещь.

С февраля 2023 года Глушаков выступал за «Пари НН», в составе которого забил 1 гол в 9 матчах. 36-летний полузащитник покинул нижегородский клуб по окончании сезона.

В июле Глушаков принял участие в чемпионате России по пляжному футболу в составе клуба «Строгино».