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Глушаков ответил на вопрос о своем будущем

Константин Белов
Корреспондент
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Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник Денис Глушаков высказался о своем будущем.

— Что с вашим будущим?

— Общаемся. Время покажет.

— Не планируете остаться в пляжном футболе?

— Нет, это была разовая акция для популяризации пляжного футбола в преддверии их турнира. И я сам себя почувствовал на песке. Своеобразная вещь.

С февраля 2023 года Глушаков выступал за «Пари НН», в составе которого забил 1 гол в 9 матчах. 36-летний полузащитник покинул нижегородский клуб по окончании сезона.

В июле Глушаков принял участие в чемпионате России по пляжному футболу в составе клуба «Строгино».

Денис Глушаков
Футбол
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