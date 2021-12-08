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«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Игоря Гамулы

10:33
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«Спартак» через Twitter высказал соболезнования в связи со смертью экс-тренера «Ростова» Игоря Гамулы.

«Соболезнуем родным и близким Игоря Васильевича Гамулы, коллегам и всем любителям российского футбола. Запомним его ярким тренером и харизматичным человеком. Скорбим», — говорится в сообщении.

Гамула скончался сегодня, 8 декабря, в возрасте 61 года. Об этом сообщила пресс-служба «Ростова». Причины смерти не уточняются.

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Роман Шишов все материалы автора

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