Глушаков лайкнул комментарий, в котором критиковали Карреру

Бывший полузащитник и капитан "Спартака" Денис Глушаков лайкнул комментарий пользователя в Инстаграме, где была критика в адрес итальянского специалиста Массимо Карреры.

"А Каррера сейчас где работает? Хороший тренер так долго бы дома не сидел. Нет у него предложений, хотя ему на жизнь хватит. Он намутил неплохо со своим казахом", – написал пользователь xaxi_17 под постом Глушакова о старте предсезонного турнира в Австрии.

Бывшей хавбек красно-белых поставил лайк под этим комментарием.

Ранее стало известно, что красно-белые расторгли контракт с Глушаковым. Хавбек выступал за "Спартак" с лета 2013 года. В 2017-м футболист в статусе капитана команды стал чемпионом России. Всего Глушаков провел за "Спартак" 173 матча и забил 23 мяча.

По информации "СЭ", Глушаков находится в трансферных списках новичка РПЛ – "Сочи".

55-летний Каррера работал в "Спартаке" с 2016 по 2018 год. С москвичами он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны. В сентябре 2018-го итальянец отстранил от работы с основной командой Глушакова и защитника Андрея Ещенко. 22 октября 2018 года итальянец был отправлен в отставку.

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