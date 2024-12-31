Глушаков: «Будет замечательно, если Россию вернут в 2025 году. Если честно, надеялся, что это случится раньше»

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова президента РФС Александра Дюкова.

Ранее Дюков заявил, что ждет допуска российских футболистов к международным турнирам уже в 2025 году.

— Не так давно президент РФС Александр Дюков сказал, что есть надежда на возвращение нашего футбола на международную арену в 2025 году. Верите в это?

— Я верю. Будет замечательно, если это произойдет и Россия вернется к европейским турнирам. Если честно, надеялся, что это чуть раньше случится.

Российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

(Александр Абустин)