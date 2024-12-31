Глушаков: «Не знаю, скучают ли без нас в Европе. Может, им чего-то не хватает»

Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, ждут ли в Европе возвращения российских футболистов на международную арену.

— Вам не кажется, что европейским странам безразлично наше отсутствие?

— Я с ними не общаюсь. Не знаю, скучают ли они без нас. Может, им чего-то не хватает.

— В других видах спорта, где наши спортсмены были лидерами все понятно, а в футболе грандиозных результатов не было.

— Одно время не было, а когда-то и были. Команды у нас выигрывали Кубок УЕФА и Суперкубки, довольно неплохие были результаты. Да, бывало время спадов у сборной, хотя, на чемпионате мира неплохо о себе заявили. Так что не сказал бы, что результатов не было.

Российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

(Александр Абустин)