Глушаков хотел бы перейти в "Ростов"

По информации "СЭ", полузащитник Денис Глушаков активно интересуется вариантом продолжения карьеры в "Ростове".

32-летний футболист считает этот клуб приоритетным вариантом трудоустройства для себя – в последние дни клуб получал просьбы от чиновников разного уровня рассмотреть эту кандидатуру, но отвечал отказом. Сам Денис звонил представителям тренерского штаба команды по поводу сотрудничества.

По информации "СЭ", "Ростов" считает среднюю линию команды укомплектованной. (Сергей Егоров)​

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