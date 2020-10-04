Глушаков дебютировал за «Химки» в матче с «Локомотивом»
15:05
Полузащитник Денис Глушаков дебютировал за «Химки» в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2-й тайм, 0:1).
33-летний россиянин появился на поле вместо Исламбека Куата после перерыва.
Глушаков присоединился к подмосковной команде 1 октября на правах свободного агента.
До этого хавбек выступал за «Ахмат». В минувшем сезоне Глушаков провел за грозненцев 27 матчей и забил 6 голов.
Напомним, Глушаков выступал за «Локомотив» с 2005 по 2013 год.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи
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