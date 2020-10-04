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Глушаков дебютировал за «Химки» в матче с «Локомотивом»

15:05
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Полузащитник Денис Глушаков дебютировал за «Химки» в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2-й тайм, 0:1).

33-летний россиянин появился на поле вместо Исламбека Куата после перерыва.

Глушаков присоединился к подмосковной команде 1 октября на правах свободного агента.

До этого хавбек выступал за «Ахмат». В минувшем сезоне Глушаков провел за грозненцев 27 матчей и забил 6 голов.

Напомним, Глушаков выступал за «Локомотив» с 2005 по 2013 год.

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