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21 января, 23:40

Петржела о покупке Энрике: «Зенит» любой ценой хочет выиграть РПЛ!»

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на переход бразильского форварда Луиса Энрике в питерский клуб за 35 миллионов евро.

«Постоянно говорю, что в «Зените» должны играть воспитанники их академии. Да, клуб хочет стать чемпионом, но уже не такой доминантный, как был раньше. Это уже прошло», — сказал Петржела «ВсеПроСпорт».

24-летний бразилец выступал за «Ботафого» с февраля 2024 года, вместе с командой он становился чемпионом страны и завоевывал Кубок Либертадорес. В составе клуба из Рио-де-Жанейро хавбек забил 12 голов и отдал 6 результативных передач за 55 матчей.

Энрике присоединился к «Зениту» 20 января на сборах в Дохе, он подписал с петербургским клубом контракт по схеме «4+1».

Источник: «ВсеПроСпорт»
Властимил Петржела
ФК Зенит
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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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