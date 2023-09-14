Глебов: «Мы плюс-минус понимаем, в чем проблемы «Ростова» сейчас»

Капитан «Ростова» Данил Глебов рассказал, что в команде понимают, в чем проблемы были на старте сезона в чемпионате России.

«Мы плюс-минус понимаем, в чем проблемы «Ростова» сейчас. Поэтому настроены в ближайшее время улучшить результаты. Сезон только стартовал. И нет такого, что нужна была смена обстановки. Спокойно работаем. Понятно, что многое нужно выправлять. Но надеюсь, что исправим ситуацию. В чем эти проблемы? Я думаю, что в первую очередь это оборона. Очень много пропускаем, поэтому такие результаты», — цитируют «Известия» Глебова.

После 6 туров «Ростов» с 7 очками занимает 11-е место в чемпионате России. В следующем туре «Ростов» встретится дома с «Динамо» (3 сентября).