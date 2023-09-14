Черчесов о матче памяти Цымбаларя: «Рад, что довелось принять участие. Илья был настоящим талантом»
Бывший главный тренер сборной России и экс-вратарь «Спартака» Станислав Черчесов рассказал о своих впечатлениях от матча памяти полузащитника красно-белых Ильи Цымбаларя.
Игра состоялась 9 сентября, Черчесов был тренером команды ветеранов московской команды. Легенды «Спартака» обыграли сборную мира со счетом 2:1.
— Вы вместе с Олегом Романцевым руководили ветеранами «Спартака» с тренерской скамейки в матче памяти Ильи Цымбаларя. Каковы впечатления?
— Это прекрасная инициатива — провести игру в честь классного футболиста и хорошего парня. Рад, что меня пригласили и что довелось принять участие в этом добром запоминающемся празднике.
— Какие лично у вас воспоминания о Цымбаларе?
— Это был настоящий талант, который мог бы заиграть в Европе. Не зря им интересовался, например, «Лацио». Хорошо помню, как Илью хотел заполучить легендарный Дино Дзофф, лично приезжавший в расположение нашей сборной. Дзофф прибыл с переводчиком, и я не мог не подойти к великому представителю нашей вратарской профессии. Несколько минут пообщались на разные темы, и он дал понять, что очень заинтересован в Цымбаларе. Правда, в итоге что-то не сложилось, но так ведь нередко происходит в футболе.
— На «Открытие Банк Арене» вы встретились и с другим вашим бывшим тренером — Юрием Семиным...
— И Олег Иванович, и Юрий Павлович — наши мэтры, живые легенды. Рад, что этот матч вновь свел меня с ними.
— В какой форме находятся участники матча памяти Цымбаларя?
— По части высокой технической оснащенности мы всех давно знаем, тут и додумывать ничего не надо. Если же брать физическую форму, то в нашей с Олегом Ивановичем команде были такие ребята, что и сегодня могли бы выступать в РПЛ. Ну а у соперников из сборной мира нельзя не отметить Толю Тимощука и Лешу Смертина. Такое впечатление, что первый тренируется на равных с основным составом «Зенита», а второй — «Локомотива» (смеется).
Илья Цымбаларь выступал за «Спартак» с 1993 по 1999 год, вместе с красно-белыми он шесть раз становился чемпионом России и дважды выигрывал Кубок страны.
Цымбаларь скончался 28 декабря 2013 года в возрасте 44 лет.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0