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Главврач «Спартака» работает в больнице с заболевшими коронавирусом

21:02
Михаил Бутовский (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Михаил Бутовский (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный врач медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский провел первую смену в отделении анестезиологии и реанимации Клиники имени В.Х.Василенко, помогая пациентам с коронавирусом.

«Желаем Михаилу Сергеевичу здоровья и сил на передовой линии борьбы с эпидемией!» — написано в официальном Twitter красно-белых.

На прошлой неделе владелец «Спартака» Леонид Федун был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

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