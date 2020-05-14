Главврач «Спартака» работает в больнице с заболевшими коронавирусом

Главный врач медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский провел первую смену в отделении анестезиологии и реанимации Клиники имени В.Х.Василенко, помогая пациентам с коронавирусом.

«Желаем Михаилу Сергеевичу здоровья и сил на передовой линии борьбы с эпидемией!» — написано в официальном Twitter красно-белых.

На прошлой неделе владелец «Спартака» Леонид Федун был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.