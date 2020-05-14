Главврач «Спартака» работает в больнице с заболевшими коронавирусом
21:02
Главный врач медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский провел первую смену в отделении анестезиологии и реанимации Клиники имени В.Х.Василенко, помогая пациентам с коронавирусом.
«Желаем Михаилу Сергеевичу здоровья и сил на передовой линии борьбы с эпидемией!» — написано в официальном Twitter красно-белых.
На прошлой неделе владелец «Спартака» Леонид Федун был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.
Главный врач «Спартака» Михаил Бутовский провел первую смену в отделении анестезиологии и реанимации Клиники имени В.Х.Василенко, оказывая медицинскую помощь пациентам с COVID-19.— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) May 14, 2020
Желаем Михаилу Сергеевичу здоровья и сил на передовой линии борьбы с эпидемией! #coronaout pic.twitter.com/7yA53YK5Eb
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...