Семак разобрал эпизод с назначенным пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак разобрал эпизод с назначенным пенальти в ворота питерцев в матче 5-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

— Планируется ли использовать Сутормина на правом фланге защиты и дальше?

— Когда нужно, Леша сыграет. Он универсальный игрок. Мы понимаем, что позиция не родная для него, сложная. Это все понятно. Кто дальше будет играть — посмотрим. Слава Караваев вернулся, есть Арсен Адамов. Мантуан справа — в случае форс-мажора.

— Вам не кажется, что в эпизоде с пенальти ошибся в том числе Ловрен?

— Там цепь ошибок — и Леша Сутормин дал игроку развернуться, и Ловрен не успел подстраховать, и Родригао сфолил. Игрок принимал мяч спиной. Думаю, усталость сказалась. На позиции Ловрена может сыграть и Чистяков. По тренировкам мы смотрим, кто готов лучше. Диме надо набирать, чтобы конкурировать и отвоевывать место в основе.