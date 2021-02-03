Тедеско: «Иногда мне мешают излишние эмоции. Постараюсь улучшить этот аспект»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью Sports.ru рассказал об эмоциональном поведении во время матчей.

«Да, иногда мне мешают излишние эмоции. Я обещаю, что в ближайшие полгода в «Спартаке» и дальше по карьере постараюсь улучшить этот аспект. Верю, что добьюсь этого, но в игре все равно случаются разные моменты, так будет всегда. Я никогда не обвинял судей или тех, кто работает с системой ВАР, в умышленных неправильных решениях. Мне кажется, это тоже важно понимать», — заявил немецкий тренер.

Доменико Тедеско стал первым тренером в истории Тинькофф РПЛ, который был дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек.

В декабре прошлого года после поражения от «Зенита» (1:3) Тедеско заявил, что покинет «Спартак» в конце нынешнего сезона. На данный момент московский клуб занимает третье место с чемпионате России с 35 очками.