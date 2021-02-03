РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Тедеско: «Иногда мне мешают излишние эмоции. Постараюсь улучшить этот аспект»

10:03
Доменико Тедеско получает предупреждение во время матча. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско получает предупреждение во время матча. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью Sports.ru рассказал об эмоциональном поведении во время матчей.

«Да, иногда мне мешают излишние эмоции. Я обещаю, что в ближайшие полгода в «Спартаке» и дальше по карьере постараюсь улучшить этот аспект. Верю, что добьюсь этого, но в игре все равно случаются разные моменты, так будет всегда. Я никогда не обвинял судей или тех, кто работает с системой ВАР, в умышленных неправильных решениях. Мне кажется, это тоже важно понимать», — заявил немецкий тренер.

Доменико Тедеско стал первым тренером в истории Тинькофф РПЛ, который был дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек.

В декабре прошлого года после поражения от «Зенита» (1:3) Тедеско заявил, что покинет «Спартак» в конце нынешнего сезона. На данный момент московский клуб занимает третье место с чемпионате России с 35 очками.

Дополнительная информация:

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/dorskiy/2884904.html

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир