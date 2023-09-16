Абаскаль о реализации «Спартака»: «Был бы глупцом, если бы не отрабатывали это на тренировках»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о решении проблемы с реализацией моментов команды.

«Проблема с реализацией? Если мы возьмем начало сезона, мы немало забивали. У нас были голы. Здесь вопрос не в том, как работать над завершением на тренировках. Я был бы глупцом, если бы мы не отрабатывали это на тренировках. Моменты у нас были, у Квинси, у Соболева — это самое главное. Нужно было ударить, но этого финального действия не хватало. Я уже приводил в пример матч Лиги чемпионов «Атлетико» против «Ливерпуля», где счет был 1:19 по ударам. Такое в футболе бывает. Мы должны работать над заходом в штрафную площадь, созданием моментов. Нет повода для сильного беспокойства, но на это стоит обратить внимание. Вопрос в том, чтобы сломать стену психологическую — стать решительнее, раньше бить, делать более точную передачу», — сказал Абаскаль на пресс-конференции.

После 8 туров чемпионата России красно-белые набрали 13 очков и расположились на 6-м месте. «Сочи» идет на 12-й позиции (6 очков).