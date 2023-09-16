Денисов — о победе над «Сочи»: «Все шло в том ключе, в котором должно было идти»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов поделился эмоциями от победы в матче 8-го тура РПЛ против «Сочи» (1:0).

— Хотелось бы забить пораньше. Были моменты, была игра. В принципе все шло в том ключе, в котором должно было идти. Отлично, что получилось забить.

— Вопрос про твою ошибку в матче с «Краснодаром». После ошибки Литвинова его посадили в запас, а ты в следующем матче в старте. Как так получилось, был ли разговор с Абаскалем?

— Вопрос к тренеру по поводу стартового состава. Это он решает. Конечно, смотрел момент, думал, как сыграть, в будущем избежать этих ошибок. В принципе сделал выводы. Надо разбирать каждый момент индивидуально. Сегодня были похожие моменты, играл попроще.

После 8 туров чемпионата России красно-белые набрали 13 очков и расположились на 6-м месте. «Сочи» (6) идет на 12-й позиции.