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Спортивный директор «Рубина» рассказал, почему не общается с Хвичей Кварацхелией

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хвича Кварацхелия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский объяснил, почему не общается с полузащитником Хвичей Кварацхелией.

«С Хвичей не общаюсь, потому что с ним по телефону тяжело взаимодействовать. Ему сложно говорить по-русски, это были бы дежурные фразы: «все хорошо», «все нормально». Поэтому с ним коммуникация затруднена из-за языка исключительно. Я грузинского не знаю, мне сложно. Я думаю, Хвича себя прекрасно чувствует. Подробнее все вопросы о Кварацхелии мы сейчас обсуждать не готовы», — приводит слова Яровинского Metaratings.ru.

21-летний полузащитник выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год, после чего перешел в батумское «Динамо», воспользовавшись правом приостановить контракт с российским клубом.

27 апреля президент «Наполи» Де Лаурентис объявил, что Хвича Кварацхелия перейдет летом в итальянский клуб.

Ранее сообщалось, что неаполитанский клуб готов заплатить за игрока 8 миллионов евро, а контракт будет рассчитан до 2027 года с зарплатой 1,1 миллиона евро в год.

Источник: https://metaratings.ru/news/sportivnyy-direktor-rubina-rasskazal-pochemu-ne-obshchaetsya-s-khvichey-kvaratskheliey-1254815/
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