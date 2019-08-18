Главный тренер «Рубина» похвалил свою команду после победы над «Арсеналом»

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо после победы над «Арсеналом» (1:0) в матче 6-го тура чемпионата России отметил готовность запасных игроков казанской команды.

— «Рубин» пытается играть так, как играл в первом туре. Иногда соперник, а иногда и мы сами не делаем то, что нужно. Намеренно отдавали инициативу в первом тайме? Пытались играть на контратаке, это естественно. Жара повлияла на ход игры. Хотели выиграть сегодня при наших болельщиках. Футболисты хорошо отработали в такую погоду. Гол Маркова и результативность игроков после выхода на замену? Все игроки готовы выходить на поле, что очень хорошо для «Рубина», — сказал Докампо в эфире телеканала «Матч Премьер».

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