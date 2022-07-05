Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:05

Слуцкий прокомментировал информацию об интересе «Рубина» к Дзюбе

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал информацию об интересе казанского клуба к бывшему нападающему «Зенита» Артеме Дзюбе. По словам специалиста, он поддерживает связь с 33-летним игроком.

«С Дзюбы поддерживаю связь. Позвоните ему, он с вами с удовольствием поделится информацией. Я не буду ничего говорить», — сказал Слуцкий.

В прошедшем сезоне Дзюба забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач в 39 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Нападающий покинул петербургский клуб в качестве свободного агента 1 июля 2022 года.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФНЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Боюсь остаться здесь навсегда»: звезда сборной США пишет горькие письма из российского СИЗО
Дзюба доигрался? Почему экс-капитан сборной России до сих пор не может найти себе новый клуб
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Дарко Йевтич покинул базу «Динамо» в Новогорске на костылях
Макаров и Чуперка были удалены за драку в товарищеском матче между «Динамо» и «Рубином»
Йоканович о схеме «Динамо» в новом сезоне РПЛ: «Я предпочитаю 4-3-3»
Слуцкий — о Хвиче: «Он бы все равно воспользовался правом от ФИФА»
Слуцкий — о будущем Самошникова: «На сегодня он игрок «Рубина»
Слуцкий: «Думаю, у Йевтича разрыв крестообразной связки»
Материалы сюжета: Артем Дзюба покинул «Зенит»: где продолжит карьеру форвард?
Дзюба намекнул, что скоро подпишет контракт с новым клубом
Дзюба не захотел подписывать контракт с клубом из Китая. Ему предлагали 2 миллиона долларов в год
Сутормин: «Без Дзюбы в раздевалке стало тише»
В «Црвене Звезде» ответили на вопрос о возможном переходе Дзюбы
Дзюбу и Оздоева зовет «Галатасарай», ЦСКА ведет Мендеса, Черышева не будет в «Динамо»
Черчесов объяснил, почему «Ференцварош» не интересовался Дзюбой и Оздоевым
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
Дарко Йевтич покинул базу «Динамо» в Новогорске на костылях
Слуцкий: «Думаю, у Йевтича разрыв крестообразной связки»
В CAS прокомментировали продление дисквалификации нападающего «Оренбурга» Обухова
Защитник «Сочи» Терехов прокомментировал информацию об интересе ЦСКА
Терехов: «Спартак» любит «поджигать» по каждой теме. Самая обсуждаемая команда"
Гендиректор «Эспаньолы»: «Мы отклонили предложение ЦСКА по Мендесу»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Слуцкий — о Хвиче: «Он бы все равно воспользовался правом от ФИФА»

Йоканович о схеме «Динамо» в новом сезоне РПЛ: «Я предпочитаю 4-3-3»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости