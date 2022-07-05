Слуцкий прокомментировал информацию об интересе «Рубина» к Дзюбе

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал информацию об интересе казанского клуба к бывшему нападающему «Зенита» Артеме Дзюбе. По словам специалиста, он поддерживает связь с 33-летним игроком.

«С Дзюбы поддерживаю связь. Позвоните ему, он с вами с удовольствием поделится информацией. Я не буду ничего говорить», — сказал Слуцкий.

В прошедшем сезоне Дзюба забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач в 39 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Нападающий покинул петербургский клуб в качестве свободного агента 1 июля 2022 года.