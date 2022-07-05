Слуцкий прокомментировал информацию об интересе «Рубина» к Дзюбе
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал информацию об интересе казанского клуба к бывшему нападающему «Зенита» Артеме Дзюбе. По словам специалиста, он поддерживает связь с 33-летним игроком.
«С Дзюбы поддерживаю связь. Позвоните ему, он с вами с удовольствием поделится информацией. Я не буду ничего говорить», — сказал Слуцкий.
В прошедшем сезоне Дзюба забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач в 39 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Нападающий покинул петербургский клуб в качестве свободного агента 1 июля 2022 года.
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10
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11
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12
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|0
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13
|Химки
|0
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|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
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|0
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|0
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15
|Факел
|0
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|0
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16
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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