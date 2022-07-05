Йоканович о схеме «Динамо» в новом сезоне РПЛ: «Я предпочитаю 4-3-3»
Йоканович рассказал по какой схеме будет играть «Динамо» в новом сезоне РПЛ
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал какую схему будет использовать в сезоне-2022/23 РПЛ.
«Перед началом чемпионата мы сыграл две игры. Считаю, что ребята себя очень хорошо проявили. Я доволен результатом. Мы в хорошей форме перед началом чемпионата.
Я предпочитаю схему 4-3-3, но у нас должно быть несколько планов. Не могу сказать, что мы полностью готовы. Есть огромная масса работы, которую нужно проделать», — цитирует Йокановича «СЭ».
Сегодня, 5 июля «Динамо» переиграло «Рубин» в товарищеском матче. Московский клуб выиграл со счетом 2:0.
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|0
|0
|0
|0
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|0
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|Краснодар
|0
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|
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|ЦСКА
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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|Локомотив
|0
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|0
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|Ахмат
|0
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|0
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10
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|0
|0
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|0
|0
|0
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|0
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|0
|0
|0
|0
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|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|Торпедо
|0
|0
|0
|0
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|0
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|Факел
|0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
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|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
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|
Краснодар – Факел
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|17.07
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Динамо – Ростов
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