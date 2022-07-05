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Сегодня, 19:07

Йоканович о схеме «Динамо» в новом сезоне РПЛ: «Я предпочитаю 4-3-3»

Йоканович рассказал по какой схеме будет играть «Динамо» в новом сезоне РПЛ
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал какую схему будет использовать в сезоне-2022/23 РПЛ.

«Перед началом чемпионата мы сыграл две игры. Считаю, что ребята себя очень хорошо проявили. Я доволен результатом. Мы в хорошей форме перед началом чемпионата.

Я предпочитаю схему 4-3-3, но у нас должно быть несколько планов. Не могу сказать, что мы полностью готовы. Есть огромная масса работы, которую нужно проделать», — цитирует Йокановича «СЭ».

Сегодня, 5 июля «Динамо» переиграло «Рубин» в товарищеском матче. Московский клуб выиграл со счетом 2:0.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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