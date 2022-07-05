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Слуцкий — о Хвиче: «Он бы все равно воспользовался правом от ФИФА»

Слуцкий поделился мнением об уходе Кварацхелии в «Динамо» Батуми
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о ситуации с бывшим полузащитником казанцев Хвичей Кварацхелией.

«У Хвичи оставался год контракта. Если бы он не ушел, он бы все равно воспользовался правом от ФИФА», — цитирует Слуцкого «СЭ».

Хавбек перешел в «Наполи» из батумского «Динамо» за 10 миллионов евро. Ранее Кварацхелия покинул казанский «Рубин» 31 марта 2022 года. За российский клуб 21-летний полузащитник провел 73 матча, забил 9 мячей и отдал 18 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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