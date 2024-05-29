Павлюченко прокомментировал работу Слишковича в «Спартаке»

Экс-игрок «Спартака» Роман Павлюченко считает, что босниец Владимир Слишкович показал хорошую работу в московском клубе.

«В принципе та работа, которую он проделал в тех играх, когда был исполняющим обязанности главного тренера, была выполнена просто на ура, он молодец. Команда выглядела хорошо, результаты были хорошие. Было видно, что ребята выглядели по-другому, очки набирали. Не знаю, по каким причинам он покинул «Спартак», он работал в команде, знает, как работать, конечно, готов быть главным тренером. Показал, что может быть главным тренером и добиваться результата. Дальше уже ему решать», — цитирует Павлюченко ТАСС.

41-летний босниец стал исполняющим обязанности главного тренера красно-белых в апреле после увольнения Гильермо Абаскаля. Под руководством Слишковича «Спартак» занял пятое место в РПЛ.