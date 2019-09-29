Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов заявил, что команда заслужила победу в матче 11-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:1).

— Поздравляю команду с победой. Раз она состоялась — значит, она заслуженна. Парни проявили мастерство и героизм, если это слово применимо к футболу. Они сражались и не жалели ни головы, ни ног. Причем это произошло после тяжелейшего кубкового матча с дополнительным временем. Как говорится, победа притягивает победу.

Мы неплохо провели начало матча. Потом были моменты, в которых стали слишком быстро терять мяч. Да, «Спартак» прессинговал, но этот прессинг нельзя было назвать удушающим. С 30 минуты наступил отрезок, когда соперник имел возможность открыть счет. Мы этот отрезок отстояли, а в конце тайма смогли открыть счет.

В начале второго тайма контролировали игру, забили второй мяч, после чего включился обратный процесс. Мы потеряли бдительность и позволили забить со стандартного положения. Это результат потери концентрации. Выдохнули, подумали, что дело сделано. На команду в это время повлиять было сложно, она ничего не слышала.

Затем случилось удаление и тяжелая концовка. Команда хорошо перестроилась и добилась победы.

— Во втором матче подряд вы забиваете по два мяча топ-клубам с флангов. В этом есть какая-то закономерность?

— По статистике проблема с дальней штангой у «Спартака» прослеживается. К тому же в данной ситуации (с первым голом, — Прим. И.Р.) у соперника отсутствовал левый крайний защитник, откуда и залетел гол, — Айртону оказывали помощь. Что же касается матча с «Локомотивом», мы играли неплохо, остро, но классная команда нас наказала за расточительность. И в том матче, считаю, мы должны были набирать очки. (Игорь Рабинер)

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