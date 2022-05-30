В «Ницце» отказались комментировать информацию об интересе клуба к Сперцяну

Заместитель директора по связям с общественностью «Ниццы» Николас Бернард отреагировал на информацию об интересе французского клуба к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«Мы не разглашаем информацию о трансферной политике клуба», — цитирует Бернарда «Чемпионат».

21-летний воспитанник «Краснодара» провел в текущем сезоне 25 игр, в которых 8 раз смог забить гол и отдать 2 результативные передачи.

«Краснодар» в сезоне-2021/22 занял 4-е место в ТИНЬКОФФ РПЛ, набрав 50 очков за 30 туров.