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Сегодня, 15:41

В «Ницце» отказались комментировать информацию об интересе клуба к Сперцяну

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Заместитель директора по связям с общественностью «Ниццы» Николас Бернард отреагировал на информацию об интересе французского клуба к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«Мы не разглашаем информацию о трансферной политике клуба», — цитирует Бернарда «Чемпионат».

21-летний воспитанник «Краснодара» провел в текущем сезоне 25 игр, в которых 8 раз смог забить гол и отдать 2 результативные передачи.

«Краснодар» в сезоне-2021/22 занял 4-е место в ТИНЬКОФФ РПЛ, набрав 50 очков за 30 туров.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4710817-v-nicce-otreagirovali-na-informaciyu-ob-interese-k-poluzaschitniku-krasnodara-spercyanu.html
Эдуард Сперцян
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
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21.05 17:00
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 0 : 1
21.05 17:00
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 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Уфа

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Матео Кассьерра

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Ростов

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П
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Далер Кузяев

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Краснодар

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И К Ж
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