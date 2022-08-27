Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал подписание контракта с защитником Марио Митаем.

Соглашение с 19-летним албанцем рассчитано на 5 лет.

«Митай — игрок с большим потенциалом, — приводит слова Циннбауэра пресс-служба московского клуба. — Он долгое время был под пристальным наблюдением нашего селекционного департамента. Мы посмотрели много матчей с его участием, в том числе и еврокубковые, и первого греческого дивизиона, и матчи сборных. Изначально мы рассматривали возможность его подписания на следующий сезон, но у нас сложилась не очень хорошая ситуация, связанная с травмами Фассона и Ненахова, и мы пригласили его сейчас».

Тренер отметил, что защитник является универсальным игроком.

«Он может сыграть на нескольких позициях, и слева в защите, и в центре обороны. Марио постоянно играет за молодежную сборную Албании, уже дебютировал за главную команду своей страны. Ему 19, он молодой футболист, и мы рассчитываем, что он создаст конкуренцию на своей позиции. Митай дает нам альтернативу, мы можем использовать его в разных ролях, он точно поможет команде. Он талантлив, с правильным менталитетом, подходит к нашей философии футбола. Мы очень довольны этим трансфером», — сказал он.

После шести туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 6 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.