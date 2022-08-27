Циннбауэр: «Митай — игрок с большим потенциалом. Он может сыграть на нескольких позициях»
Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал подписание контракта с защитником Марио Митаем.
Соглашение с 19-летним албанцем рассчитано на 5 лет.
«Митай — игрок с большим потенциалом, — приводит слова Циннбауэра пресс-служба московского клуба. — Он долгое время был под пристальным наблюдением нашего селекционного департамента. Мы посмотрели много матчей с его участием, в том числе и еврокубковые, и первого греческого дивизиона, и матчи сборных. Изначально мы рассматривали возможность его подписания на следующий сезон, но у нас сложилась не очень хорошая ситуация, связанная с травмами Фассона и Ненахова, и мы пригласили его сейчас».
Тренер отметил, что защитник является универсальным игроком.
«Он может сыграть на нескольких позициях, и слева в защите, и в центре обороны. Марио постоянно играет за молодежную сборную Албании, уже дебютировал за главную команду своей страны. Ему 19, он молодой футболист, и мы рассчитываем, что он создаст конкуренцию на своей позиции. Митай дает нам альтернативу, мы можем использовать его в разных ролях, он точно поможет команде. Он талантлив, с правильным менталитетом, подходит к нашей философии футбола. Мы очень довольны этим трансфером», — сказал он.
После шести туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 6 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|13-2
|14
|
2
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|14-4
|13
|
3
|ЦСКА
|6
|4
|1
|1
|16-7
|13
|
4
|Сочи
|7
|4
|1
|2
|13-12
|13
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5
|Динамо
|6
|3
|3
|0
|11-4
|12
|
6
|Ростов
|6
|3
|3
|0
|12-9
|12
|
7
|Краснодар
|6
|3
|2
|1
|11-7
|11
|
8
|Ахмат
|6
|2
|2
|2
|9-9
|8
|
9
|Химки
|7
|2
|1
|4
|9-13
|7
|
10
|Кр. Советов
|6
|1
|3
|2
|7-10
|6
|
11
|Оренбург
|6
|2
|0
|4
|8-12
|6
|
12
|Локомотив
|6
|1
|3
|2
|7-12
|6
|
13
|Н. Новгород
|6
|1
|2
|3
|8-12
|5
|
14
|Факел
|6
|0
|4
|2
|8-12
|4
|
15
|Урал
|6
|0
|1
|5
|1-11
|1
|
16
|Торпедо
|6
|0
|1
|5
|3-14
|1
|26.08
|20:00
|
Сочи – Химки
|4 : 1
|27.08
|15:00
|
Н. Новгород – Динамо
|- : -
|27.08
|17:30
|
Факел – Спартак
|- : -
|27.08
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|28.08
|13:00
|
Урал – Зенит
|- : -
|28.08
|15:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|28.08
|17:30
|
Торпедо – Краснодар
|- : -
|28.08
|19:45
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|3
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|5
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|1
|1
|0
|
|
Даниил Одоевский
Зенит
|4
|1
|0