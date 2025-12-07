Галактионов о победе «Локомотива» над «Сочи»: «Спасибо ребятам, что правильно услышали посыл»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу над «Сочи» (4:2) в матче 18-го тура РПЛ.

«Сегодня получился хороший матч и по результату, и по качеству игры. Огромное спасибо ребятам за то, что правильно услышали посыл на эту игру. На этой неделе мы общались с футболистами и, избегая «накачивания», давали понять, что нас ждет важнейший матч, что, несмотря на накопленную усталость, нужно отдать все силы.

Что касается итогов первой части сезона, то я оценю их как нормальные, даже хорошие. Можно было бы выступить лучше? Безусловно. Были встречи, в которых мы могли добиться лучшего результата и быть выше в таблице. Но каждый матч — это отдельный этап, на котором мы анализируем положительные и отрицательные моменты игры. После встреч, в которых команда упускала очки, мы проводили работу над ошибками и старались больше такого себе не позволять. Это касается и характера матчей, и модели игры, и ролей игроков.

Многие футболисты раскрываются по-новому и сейчас проводят один из лучших сезонов в своей карьере. Ребята — большие молодцы. Поздравляю с победой клуб, команду, болельщиков. Двигаемся только вперед!» — приводит официальный сайт «Локомотива» слова Галактионова.

В первом туре после зимней паузы «Локомотив» сыграет на своем поле против «Пари НН». Железнодорожники набрали 37 очков в 18 играх и делят второе место в РПЛ с «Краснодаром», который провел на одну встречу меньше.