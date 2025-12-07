«Балтика» — «Крылья Советов»: Хиль оформил дубль

«Балтика» удвоила преимущество в матче с «Крыльями Советов» в 18-м туре РПЛ — 2:0.

Гол на 22-й минуте забил Брайан Хиль, оформив дубль.