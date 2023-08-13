Осинькин: «Писарский стал заложником завышенных ожиданий»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о результативности нападающего Владимира Писарского.
«Писарский оказался заложником того, что теперь от него всегда ждут голов, — цитирует РИА «Новости» Осинькина. Не все получилось, чтобы эту ситуацию закрыть и остаться победителем, но мы на него надеемся. Он наш игрок, у него есть все данные, чтобы быть качественным футболистом. Надо, чтобы он скорее восстановился и уже приносил пользу команде».
Также Осинькин рассказал о восстановлении 27-летнего футболиста.
«Володя был в Москве на лечении, несколько дней назад вернулся в Самару, в расположение клуба. Далее он будет проходить определенные процедуры. Не знаю, когда (он вернется), в ближайшее время он начнет новый этап восстановления. А когда он наберет форму, будем смотреть», — добавил Осинькин.
В зимнее трансферное окно Писарский перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга». За самарский клуб нападающий провел 16 матчей, забил три гола и сделал 2 результативные передачи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
4
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
5
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
6
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
7
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
8
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
9
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
14
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|0 : 2
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|3 : 0
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0