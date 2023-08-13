Осинькин: «Писарский стал заложником завышенных ожиданий»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о результативности нападающего Владимира Писарского.

«Писарский оказался заложником того, что теперь от него всегда ждут голов, — цитирует РИА «Новости» Осинькина. Не все получилось, чтобы эту ситуацию закрыть и остаться победителем, но мы на него надеемся. Он наш игрок, у него есть все данные, чтобы быть качественным футболистом. Надо, чтобы он скорее восстановился и уже приносил пользу команде».

Также Осинькин рассказал о восстановлении 27-летнего футболиста.

«Володя был в Москве на лечении, несколько дней назад вернулся в Самару, в расположение клуба. Далее он будет проходить определенные процедуры. Не знаю, когда (он вернется), в ближайшее время он начнет новый этап восстановления. А когда он наберет форму, будем смотреть», — добавил Осинькин.

В зимнее трансферное окно Писарский перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга». За самарский клуб нападающий провел 16 матчей, забил три гола и сделал 2 результативные передачи.