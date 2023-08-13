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Сегодня, 09:59

Глебов: «Нормально отношусь к пиву на стадионах»

Мария Гусева
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов вспомнил об истории из «Анжи» и ответил на вопрос об отношении к пиву на стадионах.

— Александр Будаков говорит, что вас в «Анжи» отправлял за пивом. Можете рассказать подробно? — вопрос из интервью «РБ Спорт».

— Я не играл, Саня подошел спросил «Съездишь за пивком?», я отвечал «Конечно, без проблем».

— А сейчас в «Ростове» есть такое?

— Такого нет. Мы можем собраться все вместе и не надо никому приносить пиво.

— Как вы относитесь к пиву на стадионах?

— Нормально.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. В мае 2022 года правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5 процента при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии.

Источник: РБ Спорт
Александр Будаков
Данил Глебов
Футбол
ФК Анжи
ФК Ростов
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
5
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
6
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
7
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
8
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
9
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
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12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
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Оренбург – Краснодар
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 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
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Федор Чалов

Федор Чалов

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
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Квинси Промес

Спартак

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Оренбург

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И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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 3 1 1
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Пари Нижний Новгород

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Ахмат

 2 1 0
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