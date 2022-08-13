Осинькин о ничьей «Крыльев Советов» с «Локомотивом»: «Мы могли бы лучше сыграть в плане реализации»

Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин прокомментировал ничью с «Локомотивом» (1:1) в матче 5-го тура РПЛ.

— На скорость и ритм игры наложила отпечаток погода, было непросто двигаться. Если касаться самой игры, то мы создали очень много моментов для такой вязкой игры, в плане реализации могли сыграть лучше, но все равно создали достаточно моментов. Надеялись на победу, понимая, что соперник тоже был активен. На конец встречи повлияла ограниченная скамейка, мы хотели освежить состав, у нас были люди, которые не тренировались, но мы не понимали, насколько они будут готовы. Хотелось бы сделать более ранние замены.

— Как вам судейство в сегодняшнем матче? И почему сегодня была такая реализации?

— Просто несколько штрафных, угловой, который был прямо перед глазами бокового судьи, — все это вызвало удивление не только у меня, но и у всех, кто сидел на скамейке. Я не могу сказать, что что-то конкретно произошло из-за судьи, а мелочи найдутся в каждой игре. Что касается реализации, это вечный вопрос, вопрос психологии и мастерства. Хотелось бы, чтобы мы лучше забивали в этих моментах. Самая лучшая реализация, вы удивитесь — у Месси.

«Крылья Советов» с 5 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда сыграет дома против «Факела» (19 августа, 19.00 мск).