Осинькин о матче с «Локомотивом»: «Крылья Советов» потеряли в концовке матча два очка»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что команду не устроила ничья с «Локомотивом» (1:1) в матче 5-го тура РПЛ.

— Какое настроение царило в раздевалке после матча?

— Плохое. Мы потеряли в концовке матча два очка, это, может быть, по-другому воспринималось бы, если бы мы пропустили в середине тайма. Вообще было непонятно со скамейки, за что поставили это пенальти.

— Как оцените старт сезона?

— У нас были совершенно разные соперники. Пару новичков: Торпедо, Оренбург. Расшивали на 6 очков, взяли 4. Остальные матчи не порадовали. Могли в целом набрать больше очков. В прошлом сезоне в этот момент мы набрали 4 очка, но все впереди, мы абсолютно конкурентноспособные. Есть проблемы с глубиной состава, у нас довольно молодая команда, у нас нет возможности комплектовать состав так, как это делают лидеры нашего чемпионата, но мы все равно стараемся проводить эту работу.

«Крылья Советов» с 5 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре самарский клуб сыграет дома против «Факела» (19 августа, 19.00 мск).