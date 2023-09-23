Осинькин — о победе над «Сочи»: «Есть удовлетворение от счета, но по игре есть вопросы»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу над «Сочи» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ.

«Нам очень были важны три очка. Мы настраивались на игру с хорошей и качественной командой. Соперник играл в такой футбол, где сложно было нам пойти в давление. Но из этого мы все равно имели много возможностей для проведения быстрых атак. Я считаю, что «Крылья» должны были этими моментами и возможностями распорядится лучше. Есть удовлетворение от счета, но по игре и нашему самочувствию есть вопросы», — приводит слова Осинькина пресс-служба клуба.

Самарская команда набрала 18 очков и догнала лидера РПЛ «Краснодар». «Сочи» потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате России и занимает 13-место в турнирной таблице (6 очков).