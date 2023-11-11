Ивич: «После счета 1:1 могу сказать, что «Зенит» играл намного лучше «Краснодара»
Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал ничью с «Зенитом» (1:1) в матче 15-го тура РПЛ.
— Хочу поздравить обе команды с интересной игрой. Могу сказать, что играли лучше «Зенита» до момента, когда мы забили. В плане шансов, мы создавали их. В первом тайме у нас было два хороших шанса: первый — после стандарта, второй — когда Эдуард Сперцян был один и у него была возможность пробить. Был один шанс у нападающего противника, но траектория удара была неважной и наш вратарь не прикоснулся к этому мячу.
После того, как мы забили первый гол, у нас началась эта проблема. Мы перестали играть с мячом. У нас была такая проблема и до этого, и мы ее исправили, но почему-то сегодня она появилась вновь. Я могу понять, по каким причинам. Игра против такого соперника, у «Зенита» дома. У команды хороший тренер, хорошие игроки. От такой команды нужно ожидать, что они будут давить, постоянно оказывать давление, и они так и сделали.
После счета 1:1 могу сказать, что «Зенит» играл намного лучше нас, был близко к нашей штрафной. Но кроме этой штанги, кроме этого шанса, я не помню других. Сейчас нужно об этой игре забыть, она сыграна. Нам нужно готовиться к следующим матчам.
— Вы сказали, что приехали в Санкт-Петербург за победой, но учитывая то, как складывалась финальная часть игры, можете быть удовлетворены ничьей?
— Конечно же, мы прибыли сюда, чтобы победить — это всегда наша цель. Я сказал и говорю еще раз: мы удовлетворены 60 минутами, которые мы сыграли. Возможно, в этом промежутке времени у соперника было больше владение мячом, но не было ничего осязаемого. По матчу хочу сказать, что игра непростая, тяжелая, но в конце концов мы этим одним очком, которое заработали, удовлетворены.
«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. В следующем туре «быки» 26 ноября сыграют на выезде с «Уралом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
4
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
5
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
6
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
7
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 1
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|1 : 1
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|2 : 1
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|1 : 1
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3