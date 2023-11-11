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Сегодня, 22:00

Ивич: «После счета 1:1 могу сказать, что «Зенит» играл намного лучше «Краснодара»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал ничью с «Зенитом» (1:1) в матче 15-го тура РПЛ.

— Хочу поздравить обе команды с интересной игрой. Могу сказать, что играли лучше «Зенита» до момента, когда мы забили. В плане шансов, мы создавали их. В первом тайме у нас было два хороших шанса: первый — после стандарта, второй — когда Эдуард Сперцян был один и у него была возможность пробить. Был один шанс у нападающего противника, но траектория удара была неважной и наш вратарь не прикоснулся к этому мячу.

После того, как мы забили первый гол, у нас началась эта проблема. Мы перестали играть с мячом. У нас была такая проблема и до этого, и мы ее исправили, но почему-то сегодня она появилась вновь. Я могу понять, по каким причинам. Игра против такого соперника, у «Зенита» дома. У команды хороший тренер, хорошие игроки. От такой команды нужно ожидать, что они будут давить, постоянно оказывать давление, и они так и сделали.

После счета 1:1 могу сказать, что «Зенит» играл намного лучше нас, был близко к нашей штрафной. Но кроме этой штанги, кроме этого шанса, я не помню других. Сейчас нужно об этой игре забыть, она сыграна. Нам нужно готовиться к следующим матчам.

— Вы сказали, что приехали в Санкт-Петербург за победой, но учитывая то, как складывалась финальная часть игры, можете быть удовлетворены ничьей?

— Конечно же, мы прибыли сюда, чтобы победить — это всегда наша цель. Я сказал и говорю еще раз: мы удовлетворены 60 минутами, которые мы сыграли. Возможно, в этом промежутке времени у соперника было больше владение мячом, но не было ничего осязаемого. По матчу хочу сказать, что игра непростая, тяжелая, но в конце концов мы этим одним очком, которое заработали, удовлетворены.

«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. В следующем туре «быки» 26 ноября сыграют на выезде с «Уралом».

РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Владимир Ивич
1
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

 5
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
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Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
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