Сергей Юран: «Спартак» не упирался в матче с «Химками»? Бредни! Там отменили премиальные?»

Юран не согласился с теми, кто считает, что в последнем туре «Спартак» играл против «Химок» не в полную силу

Главный тренер «Химок» Сергей Юран не согласился с теми, кто считает, что в последнем туре «Спартак» играл против команды не в полную силу.

— Вы одержали очень важную победу над «Спартаком». Как отнеслись к разговорам, что она досталась «Химкам» малой кровью, поскольку команда Ваноли не слишком выкладывалась, держа в голове финал Кубка с «Динамо»?

— Не хочу обсуждать подобные бредни. Я сам играл в «Спартаке» и вместе с остальными бился за ромбик. Именно поэтому люди нам жали руку, желали удачи, благодарили. «Спартак» — это особая история, особый мир. У него в крови — играть только на победу. Вспоминаю 95-й год. Владикавказ. Играем с «Аланией», которая рвалась к чемпионству. А мы претендовали только на третье место. И тогда поползли какие-то слухи, что кто-то в нашей команде может...

— Сдать игру?

— Ну не сдать, а, скажем, сыграть в пол-оборота, расслабиться. И чем все закончилось? Дракой на последних минутах и моим удалением. Мы дали «Алании» бой, и владикавказцы прямо на поле удивлялись: «Парни, зачем вы упираетесь? Вам же ничего не нужно! Готовьтесь к Лиге чемпионов». А мы понять не могли — как это, ничего не нужно? В итоге — ничья с искрами из глаз. И в раздевалке Олег Иванович всех поблагодарил, меня приобнял, представляете! За ничью?! Я о-бал-дел! Переспросил еще у Илюхи Цымбаларя: «А раньше такое было?» Тот ответил: «Ты что? Для Романцева кроме победы ничего не существует!» Это к тому, что есть такое понятие, как «спартаковский дух»: биться несмотря ни на что!

— Может быть, тот дух уже улетучился?

— Не думаю. Я, например, видел, как горели глаза Джикии после игры с нами. Как он был зол! Да и все спартаковцы кипели до самого конца встречи. Значит, страсть к победе остается. Это от Николая Петровича Старостина. Да вы посмотрите на состав, который «Спартак» выставил против нас. Разве плохой? Или там премии отменили за победы? Поэтому мне смешно слышать, когда говорят, что кто-то там хотел поберечь себя... Это бред злопыхателей! И я не верю, что команда Ваноли могла наплевать на своих болельщиков.