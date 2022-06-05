Акинфеев включил Сафонова в топ-3 игроков чемпионата

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поставил одноклубника, защитника Марио Фернандеса на первое место при выборе лучшего футболиста РПЛ в сезоне-2021/22.

В традиционном опросе «СЭ» игроков всех 16 клубов лиги по итогам чемпионата Акинфеев также включил в топ-3 вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова и полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

ЦСКА: тройки лучших игроков чемпионата по версии футболистов. Фото «СЭ»

31-летний Фернандес в конце сезона-2021/22 объявил о решении приостановить карьеру после 10 лет в армейском клубе при действующем еще два года контракте. Защитник уехал в Бразилию с беременной женой, но не исключил возвращения.

23-летний Сафонов провел в чемпионате-2021/22 27 матчей и пропустил 27 мячей. Его средняя оценка от «СЭ» — 6,0 — лучшая среди голкиперов РПЛ.

Итоги голосования с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата России-2021/22 — в полночь в «СЭ».