Главный тренер «Химок» объяснил поражение от ЦСКА

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько подвел итога матча 1-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:2).

— К сожалению, много не получилось из того, что планировали, — сказал Гунько. — Армейцы хорошо комбинировали, но оставляли пространство в середине поля, которым мы не смогли воспользоваться для своих атак. Первый мяч после рикошета и гол «в раздевалку» серьезно усложнили положение. За счет хорошего функционального состояния рассчитывали додавить соперника, в концовке это было заметно, но не удалось. Хотя и в штангу попали. И в первом тайме был момент, который мог нам помочь переломить ход игры. (Константин Алексеев)