Артига об Абаскале: «Он давал определенный результат в «Спартаке». Но вот что случилось потом...»

Главный тренер «Химок» Франк Артига в интервью «СЭ» признался, что не готов сказать, почему у его соотечественника Гильермо Абаскаля не получилось в «Спартаке»

— Почему у вашего соотечественника Гильермо Абаскаля не получилось в «Спартаке»?

— Не могу ответить на ваш вопрос. Нет соображений на этот счет. У него были хорошие матчи, он давал определенный результат. Что случилось потом... Не знаю.

— А вы с ним знакомы?

— К сожалению, не было такой возможности. У меня много работы, большая занятость. Не представилось случая пообщаться с Абаскалем.

«Спартак» объявил об увольнении Абаскаля в середине апреля. Он тренировал красно-белых с лета 2022 года. 19 июня испанец возглавил «Гранаду».