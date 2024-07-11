Артига об Абаскале: «Он давал определенный результат в «Спартаке». Но вот что случилось потом...»
Главный тренер «Химок» Франк Артига в интервью «СЭ» признался, что не готов сказать, почему у его соотечественника Гильермо Абаскаля не получилось в «Спартаке»
— Почему у вашего соотечественника Гильермо Абаскаля не получилось в «Спартаке»?
— Не могу ответить на ваш вопрос. Нет соображений на этот счет. У него были хорошие матчи, он давал определенный результат. Что случилось потом... Не знаю.
— А вы с ним знакомы?
— К сожалению, не было такой возможности. У меня много работы, большая занятость. Не представилось случая пообщаться с Абаскалем.
«Спартак» объявил об увольнении Абаскаля в середине апреля. Он тренировал красно-белых с лета 2022 года. 19 июня испанец возглавил «Гранаду».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
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|Зенит
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|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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28 тур
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30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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