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Сегодня, 19:15

Артига об Абаскале: «Он давал определенный результат в «Спартаке». Но вот что случилось потом...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Химок» Франк Артига в интервью «СЭ» признался, что не готов сказать, почему у его соотечественника Гильермо Абаскаля не получилось в «Спартаке»

— Почему у вашего соотечественника Гильермо Абаскаля не получилось в «Спартаке»?

— Не могу ответить на ваш вопрос. Нет соображений на этот счет. У него были хорошие матчи, он давал определенный результат. Что случилось потом... Не знаю.

— А вы с ним знакомы?

— К сожалению, не было такой возможности. У меня много работы, большая занятость. Не представилось случая пообщаться с Абаскалем.

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«Спартак» объявил об увольнении Абаскаля в середине апреля. Он тренировал красно-белых с лета 2022 года. 19 июня испанец возглавил «Гранаду».

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Гильермо Абаскаль
Франк Артига
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Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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Ахмат – Краснодар
 - : -
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