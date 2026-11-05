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Главный тренер «Динамо» Шварц — о Бартакове: «Это топ-игрок»

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением об игре полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова и ответил на другие вопросы журналистов.

3 ноября Батраков оформил дубль в домашнем матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов против немецкого «Штутгарта» (2:0) и был признан лучшим игроком встречи.

— Вы видели дубль Батракова в матче Лиги чемпионов?

— Я отец и семьянин, не было возможности смотреть эту игру. Но все, что могу сказать: это топ-игрок.

— Как международная пауза может повлиять на команду? Вы бы хотели сохранить игроков?

— Сейчас это не та мысль, как было бы лучше для нас. Весь фокус внимания на завтрашнюю поездку в Воронеж и состав на «Факел».

— Погода благоволит «Динамо». После разговоров о чемпионстве голову надо держать в холоде?

— Становится холоднее, это каждый чувствует. Два дня до игры с «Факелом», это важная игра, которую нам важно качественно провести.

— «Факел» на последнем месте, почему вы называете этот матч для «Динамо» важным?

— Каждая игра важна. Мы понимаем, что «Факел» поменялся, поменялся тренер. Это вызов в том числе, и у нас четкий фокус внимания на этом матче.

— Может ли повлиять на команду, что до Воронежа непросто добраться?

— Мы испытали это на себе, игра с «Факелом» на выезде у нас не первая. Мы играли в Кубке. Логистические вопросы для нас понятны. В матче в Воронеже надо будет обратить внимание не на погоду, а на то, что поле искусственное.

— Кого из игроков не получится увидеть в матче?

— Уверен, что мы покажем ту игру, которую хотим. Что касается травмированных: Чавес, Майсторович, Маричаль, Зайнутдинов. Осипенко сегодня провел полноценную тренировку с командой.

— Из клуба ушел аналитик Андрей Панов. Почему приняли такое решение?

— В воскресенье у меня был с ним разговор, он сказал, что хочет уйти из клуба и продолжить собственное развитие. Решили не медлить. Желаю ему всего наилучшего, — сказал Шварц журналистам.

После 13 туров «Динамо» с 28 очками занимает второе место в таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на два балла. В следующем туре РПЛ бело-голубые сыграют с «Факелом». Матч состоится 7 ноября в Воронеже.

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Алексей Батраков
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
РПЛ
ФК Галатасарай
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
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1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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