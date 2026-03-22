Гусев — о поражении «Зениту»: «Слабо «Динамо» не выглядело»

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал причины поражения от «Зенита» (1:3) в 22-м туре РПЛ.

— Ваша команда после паузы играла в блистательный футбол. Сегодня ждали победу над «Зенитом». В чем причина поражения?

— Слабо команда не выглядела. Были ошибки в первом тайме, «Зенит» нас наказал. Противодействие имелось. Во втором тайме у нас было больше подходов. С такой командой тяжело отыграться. Мы можем играть лучше.

У «Динамо» прервалась серия из трех побед подряд. Команда с 30 очками располагается на 9-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

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